Landes-Zuschuss bewilligt Friedhofshalle uns Straßenausbau Thema

So ging es unter anderem um die Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Gemeindefriedhof. Schon der alte Gemeinderat hatte sich dafür entschieden – und so war im Oktober vergangenen Jahres ein Zuschussantrag beim Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gestellt worden. Zwischenzeitlich ging die Bewilligung einer Förderung in Höhe von 91 000 Euro ein.