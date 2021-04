Rat will zudem private Haus-Sanierungen fördern : Käshofen bremst 2021 Holzeinschlag

Rat will zudem private Haus-Sanierungen fördern

Käshofen Grund ist der durch Borkenkäfer verursachte Fichtenholzpreis-Einbruch. Der Gemeinderat will zudem Hausbesitzer bei energetischen Sanierungen fördern.

Was den Gemeindewald von Käshofen angeht, kann Revierförster Jürgen Leis weiterhin schwarze Zahlen vermelden. Das trifft auch für den Forstwirtschaftsplan des Jahres 2021 zu, welchen der Ortsgemeinderat am Dienstagabend einstimmig verabschiedet haben. Bürgermeister Egon Gilbert dankte dabei dem Forstverantwortlichen für die gute Zusammenarbeit.

Weil der Fichtenbestand in Käshofen breitflächig über den rund 120 Hektar großen Gemeindewald verteilt ist, konnte der Borkenkäfer dem Bestand insgesamt wenig anhaben, was Gilbert und die Ratsmitglieder zufrieden zur Kenntnis genommen haben.

Den jährlich möglichen Einschlag von etwas mehr als 900 Festmetern will Leis aufgrund der Situation auf dem Holzmarkt erst gar nicht in Erwägung ziehen. Durch den starken Borkenkäferbefall ist der Fichtenholz-Preis stark gesunken. Zwar zwischenzeitig wieder erholt, doch längst noch nicht dort angekommen, wo sich die Spitzenwerte einmal vor dem Käferbefall befunden haben, so Förster Leis bei seinem Überblick.