Weil Kita-Baustelle noch unabsehbare Zeit ruht : Contwig spendet Spielgeräte fürs Ahrtal

Begeistert waren die Kleinen aus Contwig, als sie im Juli den neuen Spielplatz am Bohnrech erstmals nutzen durften. Gewiss haben demnächst auch Kinder im Ahrtal Freude, wenn sie wieder eine Spiellandschaft vor sich haben. Eine, die eigentlich für den neuen Kindergarten in Contwig bestimmt war. Foto: Norbert Schwarz

Contwig-Stambach Weil die Kita-Baustelle noch für unabsehbare Zeit ruht, hat der Ortsgemeinderat – nach teils kontroverser Diskussion – sich für einen anderen Verwendungszweck entschieden.

Die Not im Katastrophengebiet Ahrtal ist allenthalben groß. Das haben auch Feuerwehrleuten aus Zweibrücken-Land bei ihrer Hilfe vor Ort erfahren. Kurz nach dem von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard initiierte Benefizschwimmen gibt es deshalb jetzt eine weitere Spendenaktion für die Hochwasser-Geschädigten: Die Ortsgemeinde Contwig spendet Großspielgeräte, die beim neuen Kindergarten oberhalb der Pestalozzischule hätten aufgebaut werden sollen, aber noch immer beim Hersteller Seibel in Hinterweidenthal lagern. Denn nach den Wasserschäden auf der – deshalb seit anderthalb Jahren ruhenden – Baustelle steht noch in den Sternen, wann die Kita öffnen kann und der Spielplatz dort benötigt wird.

„Spielgeräte für Kindertagesstätte“ lautete die Überschrift des Tagesordnungspunktes, der für reichlich Diskussionsstoff bei der Sitzung des Ortsgemeinderates am Donnerstagabend im SC-Sportheim in Stambach sorgte. Erläuterungen dazu gab es im Vorfeld nicht. Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette (CDU)erinnerte in der Sitzung, dass man für rund 20 000 Euro bei Seibel diverse Wippen, Schaukeln und Kleinspielgeräte erworben hat. Bei einem Gespräch mit dem Firmeninhaber habe sie in Hinterweidenthal auch die bereits bezahlen, aber noch nicht abgerufenen Spielgeräte besichtigt. Diese lagern derzeit unter freiem Himmel. „Das Holz hat schon Patina bekommen, aber das wird ja auch der Fall sein, wenn es beim Kindergarten einmal steht. Ansonsten sind die Geräte funktionstüchtig und ungebraucht“, berichtete die Ortsbürgermeisterin von ihrem Besuch.