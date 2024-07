Ortsgemeinderat Contwig Brinette setzt auf vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rat

Die vertrauensvolle enge Zusammenarbeit will Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette auch in der jetzt begonnenen fünfjährige Amtszeit pflegen, mit den Wahlen zu den Ortsbeigeordneten sei ein guter Grundstein gelegt. An herausfordernden Aufgaben mangle es jedenfalls nicht, mit dem weiteren Ausbau von Ortsstraßen, dem Umgestalten der Ortsmitte, dem Neugestalten des Waschplatzes bei der Mühle Maurer oder dem weiteren Vorantreiben des Ausbaues der Ortsdurchfahrt von Stambach, wo die Gemeinde bereits in Kostenvorlage bei den Vorplanungsarbeiten getreten sei. Nicht zu vergessen der Kindergartenneubau an der Maßweiler Straße, wo es mit den Bauarbeiten jetzt endlich wieder weitergehen soll.