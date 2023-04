Ortsgemeinderat Bechhofen Kita soll in Container auf Rollschuhbahn

Ortsbürgermeister Sefrin hatte zuvor eine Stellungnahme der neuen pädagogischen Fachkraft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Fremgen zur Unterbringungszwischenlösung der Kinder in der Dorfmitte verlesen. verlesen. In einem sechsseitigen Brief meldete sich die Kita-Leiterin zu Wort und schilderte mit eindringlichen Worten, wie untragbar die Situation der Erzieherinnen in der Tagesstätte ist.