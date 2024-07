Gemeinderat Battweiler Neuaufbruch und Dank an die alten Hasen

Als geschäftsführender Ortsbürgermeister von Battweiler führte Werner Veith (Zweiter von links) am Mittwochabend in der ersten Ratssitzung in der neuen Legislaturperiode den neuen Ortsbürgermeister Stefan Hlava von der SPD ins Ehrenamt ein. Links der zum ersten Beigeordneten gewählte Harald Schwarz (FDP), ganz rechts Holger Jost (SPD), der zum weiteren Beigeordneten gewählt wurde.

Foto: Norbert Schwarz