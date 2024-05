Bankräuber knacken sich in Contwig erneut die Zähne aus Geldautomaten-Sprengversuche: Junge Famillie schon zum zweiten Mal evakuiert

Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette sagte zum erneuten Versuch des Geldraubes: „Die haben es ja schon an der Kerb letzten Jahres probiert, doch schon damals stellte ich fest, dass wir Contwiger so schnell uns nicht das Geld stehlen lassen. Vielleicht merken sie jetzt, dass sie hier am Marktplatz keinen Stich machen!“ Ganz bewusst bezog sich die Bürgermeisterin dabei auf die Sparkassenfiliale am Marktplatz, denn bekanntlich sind Geldautomatensprenger am Sonntag, 10. März am Wasgau-Einkaufsmarkt, gut einen Kilometer vom Marktplatz entfernt, zumindest sprengtechnisch erfolgreich am Werk gewesen.