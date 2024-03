Beute unbekannt Geldautomat in Contwig gesprengt

In einem weißen BMW scheinen die Täter geflüchtet zu sein. Das hatte die Bäckerei Mitarbeiterin noch wahrgenommen, als sie am Morgen angekommen war. Verdächtige Personen hatte sie allerdings nicht gesehen. Marktleiter König geht deshalb auch davon aus, dass der Contwiger Wasgau-Einkaufsmarkt ganz. gezielt und bewusst ausgespäht worden ist. „Den Tätern müssen die Abläufe bekannt gewesen sein“, so König im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. Zuletzt waren Automatenknacker vor sieben Monaten in Contwig unterwegs. Sie scheiterten beim Versuch, den Sparkassen-Geldautomaten gegenüber dem Rathaus zu sprengen.