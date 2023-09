Sechster Fall in Region Südwestpfalz Geldautomat in Pirmasenser Fußgängerzone gesprengt

Unbekannte haben am Samstag einen Geldautomaten der Postbank-Filiale in der Pirmasenser Hauptstraße gesprengt. Das ist der sechste Automat, der in der Region Südwestpfalz innerhalb eines Jahres in die Luft gejagt wurde. Doch in diesem Fall sind die Täter ein wenig anders vorgegangen: Sie haben dafür ein paar Stunden zuvor ein Auto in Pirmasens geklaut – in diesem hat die Polizei Beweismittel gefunden.