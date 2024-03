Rat will Lage überprüfen Geländersanierung wird verschoben

SPD-Sprecher Patrick Schuck schlug aus Gründen der Optik zwei neue Geländer vor. Er hielt nichts vom „Anflicken“ an das Vorhandene. Der erste Ortsbeigeordneter Heino Schuck, SPD, wies auf die Gefahren hin, die mit der seitherigen Geländer-Ausführung verbunden sind. Einmal seien diese nicht übersteigungssicher. Des Weiteren sind die freien Felder zwischen den Eisenstäben so groß, dass ein Kind hindurchfallen könne. So kam der Rat schließlich zur geschlossenen Auffassung, alles noch einmal in Augenschein zu nehmen und gleichzeitig die Verwaltung mit der Feststellung dessen zu beauftragen, was bei der Geländerausführung aus Sicherheitsgründen noch zu beachten ist.