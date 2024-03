Unfall bei Glasfaser-Arbeiten Gasalarm in Bechhofen

„Die haben dann schnell gemerkt, dass hier was schief gelaufen ist“, berichtet der stellvertretende Verbandsgemeindewehrleiter Andreas Schumacher aus Käshofen, der auch verantwortlicher Einsatzleiter am Unfallort gewesen ist. Gegen 12.18 Uhr werden die Feuerwehrleute alarmiert. Wegen der spezifischen Gefahrenlage wird auch der Gefahrstoffzug des Landkreises Südwestpfalz an die Unfallstelle beordert. Aus den Löscheinheiten Münchweiler, Spirkelbach und Weselberg setzen sich mit ihrem Stammpersonal die Sonderfahrzeuge, wie der Gefahrgut-Messwagen (GW-Messung) von den Wehrkameraden Münchweiler in Bewegung und sind nach 30 Minuten Fahrtzeit vor Ort, um zu helfen. Aus Contwig hat der Einsatzleitwagen Stellung bezogen, der ASB-Rettungsdienst Zweibrücken ist mit einem Fahrzeug zur Stelle.