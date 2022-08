Dorffest light in Wiesbach : Party an den Garagen

Gute Stimmung beim Garagenfest in Wiesbach. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Unter neuem Namen wurde am Wochenende in Wiesbach eine Art Dorffest light gefeiert.

Die 750-Jahrfeier im Jahr 2019 war das letzte große Fest in Wiesbach. Damals, beim Gemeindegeburtstag, stand alles im Ort Kopf und auf diese Woge der Begeisterung sollten die kommenden Jahre insbesondere die Dorffeste gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie setzte solche Überlegungen schnell außer Kraft. Es kam alles ganz anders. Doch irgendwie haben die Feste die Menschen auch zusammengeschweißt, sie für das Dorfleben begeisterungsfähig gemacht.

Ein Umstand, den Ortsbürgermeister Klaus Buchmann gerade in den Monaten nach Corona immer wieder zu hören bekam. Dieser, wie schon sein Vater Anton für oftmals „unbürokratisches Handeln“ bekannt, fackelte deshalb nicht lange, sondern wurde sich schnell mit den Mitgliedern des Rates einig: Wir feiern ein gemeinsames Fest! Eine Firmierung „Dorffest“ war allen aber nicht passend. Ortsbürgermeister Klaus Buchmann selbst: „Dafür fehlte uns die entsprechende Vorbereitungszeit, hatten wir nicht genügend auf die Beine gestellt, wäre das Improvisieren noch größer ausgefallen.“

Nein, Dorffest war schnell außen vor. Aber um für die Arbeitsgeräte, Maschinen und viele zur Pflege der Grünanlagen benötigten Utensilien eine zentrale Stelle zu haben, hatte der Rat beschlossen, beim kleinen Dorfgemeinschaftshaus (ehemaliges Zweigstellengebäude der Sparkasse gegenüber dem Dekan-Schang-Haus in Wiesbach) zwei Garagen als Unterbringungsort aufzustellen. Die sind jetzt beim eintägigen Fest als Zentrale genutzt worden, waren beim Bratwurstgrillen Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt fürs Festgeschehen schlechthin.

Aus dem „Dorffest“ deshalb ein „Garagenfest“ zu machen lag nahe, der Versuch sei es wert gewesen, so Klaus Buchmann rückblickend. In vier Schichten boten die Helfer ihre Dienste an, fanden bei alledem noch genügend Zeit selbst mitzufeiern und hatten alle ausgiebig Spaß. Werner Wagner, selbst als Ratsmitglied ein Helfer vornweg: „Ein paar Besucher noch aus den umliegenden Ortschaften hätte dem Fest sicher gut getan, doch wir hatten ja nich groß für unser erstes Garagenfest geworben.“

In Kenntnis der kurzen Vorbereitungszeit waren von Anfang an bestimmte Regeln innerhalb des Helferteams ausgehandelt worden. Auf eine zeitintensive Essensausgabe verzichtete man bewusst. „Die weißen und roten Grillwürste sind aber trotzdem zu einem Renner geworden und die hausgemachten Frikadellen unserer Landmetzgerei Peter Vollmar wurde zudem wie bei allen Festen zu einem Volltreffer. Regionale Produkte, das ist bei uns stets oberstes Gebot und damit sind wir schon in der Vergangenheit bestens gefahren“, stellt Ortsbürgermeister Klaus Buchmann fest und ist froh, dass Kleingeld in der Sonderkasse des Förderkreises für die Dorfgemeinschaft übrig blieb.

Denn damit können weitere Anschaffungen für größere Feste finanziert werden. Es habe in der Vergangenheit beispielsweise an entsprechenden Kühltheken ebenso gemangelt wie an sonstigem Festmaterial, das sich die Wiesbacher meist anderweitig ausleihen mussten. „Es ist, wie es ist, wenn man nichts macht, meckern die Bürger. Die sagen, bei uns in Wiesbach ist nichts los. Dabei wird aber in der Regel nicht bedacht, dass selbst bei kleinen Festen der Ausstattungsaufwand groß ist und die vielen Organisationsabläufe stimmig sein müssen.“