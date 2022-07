Verbandsgemeindewerke : Unterstellmöglichkeiten gesucht

Contwig Derzeit müssen mehrere Fahrzeuge der Verbandsgemeindewerke mangels Garagenplatz im Freien stehen.

Ein Teil des umfangreichen Fahrzeugparks der Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land muss derzeit im Freien geparkt werden. Das ist weder im Sinne des Verbandsbürgermeisters Björn Bernhard noch des Werkleiters Eckart Schwarz. Änderungspläne sind gereift. Diese schließen eine umfangreiche Sanierung der Sanitärräume für das Personal der Werke mit ein. Das bekannte Planungsbüro Grub aus Zweibrücken ist in der Werksausschusssitzung am Dienstag im Werksverwaltungsgebäude in Contwig mit dem Ausarbeiten einen Konzeptes betraut worden.