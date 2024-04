Rieschweiler-Mühlbach FWG stellt Bürgermeisterkandidat auf

Dessen ungeachtet möchte er bestimmte Themen in den Vordergrund rücken, so das Bestattungsangebot auf den beiden Friedhöfen. Hier wie dort sei genug Platz, um alternative und heute zunehmend beliebter werdende Bestattungsformen einzuführen wie Rasenurnen- und -baumgräber. Auch an Rasengräber denke er sowie an anonyme Grabstätten. Niemand solle in einem Ruheforst ausweichen müssen, weil er diese Arten der Bestattung vorziehe. Auch wolle er den schon lange beschlossenen Mehrgenerationenplatz in der Wiesenstraße und die Gestaltung des Kita-Spielplatzes forcieren.