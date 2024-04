Frühlingskonzert der „Schwarzen Husaren“ Kleinsteinhausen Musikalisch um die Welt reisen

Von Deutschland ausgehend, führt die Musik quer durch Europa und einmal rund um die Welt, bis alle wieder in Deutschland ankommen. Nach der internationalen Eröffnung mit „Time to relax“ beginnt die Weltreise mit dem Coburger Marsch. Ein Potpourri des italienischen Romantikers Giuseppe Verdi entführt in die Welt der Oper, unter anderem mit seinem wohl bekanntesten Werk „La Traviata“. In Spanien besuchen die Musiker und ihr Publikum die Gebirgsstadt Granada mit der berühmten Alhambra. Von hier aus geht es Richtung Norden. „Irish Dreams“ und ein Kaleidoskop aus Queen-Titeln führen ins Vereinigte Königreich.