Frühlingsfest in Pirminiushalle Rückblick, Ausblick und Dankeschön

Björn Bernhard hielt nicht nur Rückblick. Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung wurden auch die Vorteile eines Beamers voll und ganz erkannt, ließen sich die gesagten Worte anschaulich für die Zuhörer mit bunten, großformatigen Bildern untermalen. Bei dieser kurzen Zeitreise informierte der Verbandsbürgermeister nicht nur, sie bot ihm auch an den passenden Stellen Gelegenheit, die zahlreichen Ehrengästen zu begrüßen und in der guten Stube der Klosterstadt an diesem Sonntagmorgen willkommen zu heißen. So auch die Landrätin Susanne Ganster wie den Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza oder an anderer Stelle die Bundestagsabgeordnete der SPD Angelika Glöckner zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Christoph Gensch (CDU).