Und 25 000 Euro Sachschaden Zwei Verletzte und große Hilfe nach Frontalkollision in Contwig

Offenbar bekamen die Verletzten schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Claus Hochreuter schrieb am Montag in der Facebook-Gruppe „Contwig“, was hunderte Bürger mit „Gefällt mir“-Symbolen unterstützten: „Liebe Nachbarn, ich möchte heute ein herzliches Dankeschön an euch alle richten. Gestern Abend hat sich auf unserer Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der uns alle tief bewegt hat. Doch bevor die Rettungskräfte eintrafen, wart ihr schon zur Stelle. Ihr habt ohne zu zögern gehandelt und die Unfallbeteiligten versorgt, als es darauf ankam. Ein Mann wurde sogar bereits aus seinem Fahrzeug befreit, bevor professionelle Hilfe eintreffen konnte. Was mich besonders beeindruckt hat, war das Zusammenspiel und die Selbstverständlichkeit, mit der jeder von euch gehandelt hat. Es war ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie stark und verbunden unsere Nachbarschaft ist. In dieser Notsituation habt ihr gezeigt, wie gut eine Gemeinschaft funktionieren kann, wenn es darauf ankommt. Hand in Hand habt ihr einen Beitrag geleistet, der in Worte kaum zu fassen ist.“ Er sei „in unglaublich dankbar und stolz, in einer Nachbarschaft zu leben, in der solche Solidarität und Hilfsbereitschaft selbstverständlich sind. Euer schnelles und entschlossenes Handeln hat gezeigt, dass wir uns in unserer Straße aufeinander verlassen können – und das ist ein unbezahlbares Gefühl. Noch einmal ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Ihr habt gezeigt, was es bedeutet, füreinander da zu sein.“