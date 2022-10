Bechhofen : Friedhofsmauer so gut wie fertig

Wenn an den alten Einfriedungsmauern des früheren Dorffriedhofs in Bechhofen gemauert und gewerkelt wird, ist auch Ortsbürgermeister Paul Sefrin (ganz links) immer wieder Zaungast. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Die Sanierungsarbeiten in Bechhofen hat das beauftragte Unternehmen bewusst gestreckt.

(cos) Mitarbeiter des Maurer-Unternehmens Ernst aus Kaiserslautern legen letzte Hand bei den erneuerten Friedhofsmauern auf dem alten Bechhofer Friedhof in der Dorfmitte unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses an. In mühevoller Kleinarbeit erneuerte das Fachunternehmen die alten Einfriedungsmauern aus gehauenen Bruchsteinen. Die Kosten dafür hielten sich in Grenzen. Einer der einflussnehmenden Faktoren für den Auftrag ist deshalb auch gewesen, dass nicht in einem Zug die Arbeiten erledigt sein müssen. Dem konnte Ortsbürgermeister Paul Sefrin guten Gewissens zustimmen. Denn meisterliche Ausführung der Arbeiten sind wichtiger gewesen, als schnelles Aufarbeiten.