Ortsgemeinderat Rosenkopf Friedhof soll noch parkähnlicher werden

„Wir haben uns die Entscheidung auf keinen Fall leicht gemacht, sehr intensiv darüber beraten und abgewogen. Die Mehrheit der Ratsmitglieder im Gremium ist schließlich dafür gewesen, dass wir die Wasserfläche seitlich bei der Aussegnungshalle nicht allein belassen, vielmehr die bauliche Anlage wieder in einen guten Zustand versetzen“, berichtet die seit Juni an die Dorfspitze gewählte Maria Fier mit Gespräch mit dem Merkur: „Dabei können wir mit der Unterstützung des Heimat- und Kulturvereins rechnen, den überwiegenden Teil der Arbeiten werden wir in Eigenleistung erbringen, das spart Kosten und belastet weniger der Etat unserer kleinen Gemeinde. Finanziell sind wir ja leider nicht auf Rosen gebettet, müssen immer wieder selbst an- und zupacken, um etwas im Ort zu bewegen.“