Arbeitseinsatz Anpacken und Kosten sparen

Weil die Steuereinnahmen im Wiesbacher Gemeindehaushalt Mangelware sind, müssen Ortsbürgermeister Klaus Buchmann und die Ratsmitglieder sich besonders einfallsreich geben, wollen sie Projekte auf den Weg bringen, was am Ortsbild verändern oder mit anderen Aktionen etwas bewirken. Ganz oben in der Liste des Einfallsreichtums steht dabei: Eigenleistung. Durch eigene Muskelkraft was bewegen, so der unausgesprochene Slogan. Der Ortsbürgermeister: „Aus der Bürgerschaft sind schon Helfer gekommen, wir sind also auf dem richtigen Weg!“