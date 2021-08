Falscher Polizist: Tochter der Kleinbundenbacherin müsse sonst wegen tödlichen Unfalls ins Gefängnis : Schock-Anrufer versucht vergeblich, Seniorin 45 000 Euro abzuluchsen

Kleinbundenbach Verdächtig war schon, dass der angebliche Polizist behauptete, von der „Polizeidienststelle Contwig“ zu sein. Die echte Zweibrücker Polizei warnt vor weiteren Betrugs-Anrufen.

Ein angeblicher Polizeibeamter der „Polizeidienststelle Contwig“ rief am Donnerstagmittag bei einer 77-jährigen Frau in Kleinbundenbach an und schockte diese mit der Nachricht, dass ihre Tochter eine Person überfahren habe, die an der Unfallstelle verstorben sei.