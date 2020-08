Buchen in Not : Das Sterben beginnt in der Krone

Buchen in Not

Dietrichingen Das Buchensterben im Zweibrücker Land schreitet voran. Den Bäumen fehlt es an Wasser.

Dem Wald geht es nicht besonders gut. Die Trockenheit macht ihm zu schaffen. Nach mehreren regenarmen Jahren sterben seit 2018 nicht nur die Fichten. Auch die Buchen haben mit der Wasserknappheit zu kämpfen. Eine stattliche Buche schleust an einem warmen Sommertag rund 500 Liter Wasser durch ihren Stamm, ihre Wurzeln reichen dabei für gewöhnlich bis ans Grundwasser. Die Rinden vieler Buchen sind durch einen Sonnenbrand aufgerissen und bieten so auch eine Eintrittspforte für Schädlingsbefall, der dem Baum zusätzlich zu schaffen macht.

Auf das Sterben der Buchen wies Theodor Ringeisen, Leiter des Forstamtes Westrich, jetzt bei einem Waldspaziergang hin, zu dem er auch die Presse eingeladen hatte. Gemeinsam mit der Dietrichinger Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang und der Försterin Maria Jäger ging es durch den Wald. Ringeisen hatte deswegen in den Wald um das Camp in Dietrichingen eingeladen, weil dort das Sterben der Buchen besonders deutlich zu erkennen ist.

Ringeisen sagte, der Baum werde zuerst in der Krone schwach. Kommt dort kein Wasser mehr an, stirbt diese als erstes ab, obwohl der Baum noch neue Triebe bildet.

„Natürlich ist die Buche bestrebt, durch das Ausbilden neuer Triebe ihr weiteres Bestehen zu sichern“, erklärte der Forstamtsleiter. Diese sogenannte „Stressblüte“ habe man gerade in diesem Frühjahr und Sommer an vielen Pflanzen beobachten können. „Die Buche zeigt auch hier ganz klar eine Stresssituation, der Feinreisig an den Baumkronen fehlt“, so Ringeisen weiter. „Als häufigster in Deutschland vertretener Baum bietet die Buche auch einen großen Lebensraum für Insekten und Vögel“.