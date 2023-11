Feuerwehrehrentag Zweibrücken-Land Dank an die Fluthelfer

Hornbach · Der Alltag von Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern in den 17 Löscheinheiten von Zweibrücken-Land ist von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard und dem Geschäftsbereich „Feuerwehr“ leitenden ehrenamtlichen Verbandsgemeindebeigeordneten Thomas Hohn beim erstmals organisierten Feuerwehrehrentag in der Hornbacher Pirminiushalle sehr detailliert beleuchtet worden (wir berichteten bereits in der Montagsausgabe).

07.11.2023 , 18:11 Uhr

Seit 45 Jahren ist Erhard Vogelgesang aus Dietrichingen (Bild) aktiver Feuerwehrmann bei der Löscheinheit in Dietrichingen. Mitzuerleben, dass es jetzt sogar ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Löscheinheit seines Heimatortes gibt, sei ein fabelhaftes Erlebnis gewesen, so der pflichtbewusste Ehrenämtler. Foto: Norbert Schwarz

Von Norbert Schwarz