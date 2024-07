Dietrichingen Die Krabbenwürstchen waren der Renner

Als Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang am Sonntag schüsselweise die goldbraunen Pommes würzte, meinte sie nur: „Bei Landfrauen und Fischern geht noch immer viel zusammen, das ist fast wie in alten Zeiten!“ Was sie damit ausdrücken wollte, war klar: Erinnerungen an die legendären Frühlingsfeste der Dietrichinger in den Anfangsjahren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.