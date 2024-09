Verbandsgemeinderat berät Teure Sanierung steht an

Das Gerätehaus ist zum einen Unterkunft für die Löscheinheit Contwig, in der gegenwärtig mehr als 30 aktive Feuerwehrfrauen und Männer ehrenamtlichen Dienst versehen. Der Feuerwehrnachwuchs hat im Gerätehaus seinen Treffpunkt, es gibt neben der Jugendwehr auch schon Feuerwehr-Bambinis. Stellplatz für sechs Großfahrzeuge ist das Gerätehaus, in welchem zugleich ein Rettungsboot und ein fahrbarer Stapler ihren Stellplatz haben. Die zentrale Schlauch- und Pressluftwerkstatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist im Gerätehaus eingerichtet, das Schlauch- und Armaturenlager der VG-Feuerwehren befindet sich zentral in Contwig. Daneben hat dort auch die zentrale Funkwerkstatt, die Daniel Knerr leitet, ihren Platz.