Feuerwehrfest in Bechhofen Regenschauer, Sonnenschein und und Überraschungsgäste

Bei der Fahrzeugschau konnten zahlreiche Gäste viele Fachinformationen über die Ausrüstung der Löscheinheit bekommen und wer wollte, dem wurde auch ein Blick hinter die Kulissen bei der Bechhofer Feuerwehr ermöglicht. Werbung sozusagen in eigener Sache. Gerade beim Betrachten der ausgestellten Einsatz- und Hilfsfahrzeuge war die Gelegenheit gegeben, sich einen umfassenden Blick in die ehrenamtliche Arbeit der Bechhofer Feuerwehrfrauen und Männer zu verschaffen. Die vielen Gästen entlohnten dies mit einem langen Verweilen auf dem Festplatz. Befreunde Löscheinheiten, Bürger aus den umliegenden Ortschaften, sie alle fühlten sich an beiden Tagen des Feuerwehrfestes ganz besonders mit den vielen Ehrenamtlichen in der Löscheinheit Bechhofen verbunden.