Feuerwehrehrentag Dankeschön für die Floriansjünger

Was es heißt, sich als Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann für Mitmenschen selbstlos einzusetzen, machten die Einsatzbilder von Feuerwehraktiven aus den Katastrophenfall Ahrtal rückblickend nochmals deutlich. Beklemmende Stille im Saal. Verbandsbürgermeister Bernhard zeigte nochmals das gesamte Engagement der Wehrleute vom ersten Tag an auf. 79 Feuerwehrfrauen und Männer allein aus Zweibrücken-Land leistete im Ahrtal rund 6000 Hilfsstunden, die Hauptfeuerwache in Bad Neuenahr ist selbst durch Feuerwehraktive aus Zweibrücken-Land unterstützt worden. Das Ehrungstrio Ganster, Bernhard und Hohn überreichte anschließen die Flutmedaille an die Feuerwehraktiven aus Zweibrücken-Land. Eine kritische Anmerkung konnte sich der Verbandsbürgermeister dennoch nicht verkneifen. Er bemängelte, dass eine solche Ehrung viel zu spät und erst auf Drängen überhaupt zustande gekommen sei.