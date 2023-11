Bei Edeka in Wallhalben Großübung bei Edeka beunruhigt Bürger

Über die stille Alarmierung wurde die Übungskette um 13.09 Uhr am Sonntag ausgelöst und in Windeseile waren die Nothelfer aus der Löscheinheit Wallhalben ohne auch nur im Geringsten vorinformiert zu sein zur Stelle. Gebäudebrand und Menschen in Gefahr, lautete der Notruf. Im brennenden Getränkelager des Marktes seien drei Personen eingeschlossen, eine weitere im Ladenbereich selbst. In Schmitshausen wurde zur Stillen Alarmierung noch der Sirenenknopf gedrückt, doch schnellstens konnten auch diese Floriansjünger mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug ausrücken und sich beim Edeka-Einkaufsmarkt als Übungsort melden.