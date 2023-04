Großeinsatz in Garten in Contwig Feuerwehr rettet in Baumwipfel verirrte Katze

Katzen sagt man ja einen siebten Sinn nach. Vergangene Woche waren in Zweibrücken und Umgebung an nur einem Tag fünf Katzen von Autos überfahren und dabei getötet worden (wir berichteten). Ob es das unsicher Leben am Boden war, dass eine Katze am Ostermontag auf die Spitze eines hohen Baumes im Zweibrücker Nachbarort Contwig trieb?