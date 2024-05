Ehrungen bei Familientag in Kleinbundenbach Jahre- und jahrzehntelang für Feuerwehr aktiv

Mit dem bronzenen Ehrenzeichen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wurde Luca Daniel Werner ausgezeichnet. Das silberne Ehrenzeichen erhielten: Heiko Brünesholz, der stellvertretende Wehrführer Florian Eder, Tobias Eder, Gerlinger Tim, Marco Pfaff, Georg Pfister und Markus Vollmar. Das Ehrenzeichen in Gold der Verbandsgemeinde erhielt Bernd Hüther. Seit 1984 gehört Mario Manz der Löscheinheit Kleinbundenbach an. Sein ehrenamtliches Engagement wurde an diesem Familientag mit dem Verleihen des Ehrentellers neben dem Ehrenzeichen in Gold gewürdigt.