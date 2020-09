Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern : Feuer beschädigte die Hornbacher Gimpelwaldhütte

Hornbach (red/cms) Am vergangenen Mittwoch wurden gegen 20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land zu einem Brand noch Hornbach zur Gimpelwaldhütte von der Integrierten Leitstelle Südpfalz aus Landau alarmiert.

Die Pächterin Anja Jochheim befand sich zum Zeitpunkt des Feuers im Urlaub. „Der Bürgermeister rief mich an und berichtete mir von dem Feuer“, erzählte sie gestern noch auf der Urlaubsrückfahrt in einem Telefongespräch mit dem Pfälzischen Merkur. „Wir haben Glück, betroffen ist nur ein Abstellraum. Die Hütte selbst hat nichts abgekommen“, ist sie erleichtert. „Wir werden nach unserer Rückkehr wohl noch ein bisschen aufräumen müssen. Am 27. September ist die Gimpelwaldhütte dann wieder geöffnet, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr“, verspricht sie.