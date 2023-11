Telekom lässt sich Zeit Wochenlang tote Leitungen in Rosenkopf

Seit dem 20. September dieses Jahres waren die Festnetzanschlüsse der Telekom in der Schulstraße von Rosenkopf verstummt. Vier Wochen lang, so die Verantwortlichen der Störstelle, würde die Schadensbehebung dauern. Als sich danach noch immer nichts tat, wählte Merkur-Leser Rolf B. den Schritt an die Öffentlichkeit und informierte seine Heimatzeitung über diese nicht nachvollziehbaren Störungsbehebung.