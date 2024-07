Lambsborn Kreative Sommerferien

Auf dem großen Hofgelände bieten zahlreiche Handwerker- und Bauernstände regionale Produkte, Geschenk- und Dekoartikel aber auch praktische Alltagsgegenstände an. Außerdem werden einige der sozialen Projekte vorgestellt, die der Verein mit dem Erlös aus dem Fest unterstützt. „Dies sind immer wieder unterschiedliche Projekte, wir haben beispielsweise im letzten Jahr unter anderem den Jugendtreff neu initiiert, zwei Projekte im Ahrtal und die Tafel Landstuhl unterstützt , regelmäßige Spenden gehen an das Straßenkinderprojekt Com Viva in Brasilien und ein Teil des Geldes wird auch für die Ferienspielaktion verwendet“, informiert Christine Gortner.