Stadtranderholung Spannender Urlaub daheim

Zeltlager im ehemaligen Camp Dietrichingen sind seit Jahren ein Hit für Ferien in der Heimat. 50 Kinder aus den Orten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und Umgebung waren jetzt wieder Lagergäste in Dietrichingen, wo sich zehn Betreuer der Waldläufer Wallhalben mit Tobias Weidler an der Spitze um die Mädchen und Jungs kümmerten. Freizeit in den Ferien, mal ohne Handy, Tablet oder Glotze waren angesagt. Viele der Kinder sind nicht zum ersten Mal im „Camp Dietrichingen“ gewesen und viele freuen sich schon jetzt wieder auf die nächsten Ferientage im Camp.