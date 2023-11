Baumängel Felsackerstraße wird erneut aufgerissen

Kleinere Mängel an Schieber- und Hydrantengestänge wurden bereits bei der Abnahme des ersten Bauabschnittes festgestellt, wie Werkleiter Eckhard Schwarz im Gespräch zum Reparaturfall erklärt. Beim Herstellen des zweiten Bauabschnitts muss es dann verstärkt zu Schäden an diesen Wasserversorgungsteilen gekommen sein. Jedenfalls steht das so in den Abnahmeprotokollen. Zum Zeitpunkt der anstehenden Asphaltarbeiten müssen die Schäden aber nicht schwerwiegender Natur gewesen sein, denn die Freigabe zum Asphaltieren erfolgte, bestätigt auch Bauingenieur Wilhelm Vatter, welcher für die Werke die Bauaufsicht führte, derweil der gleiche Part beim Straßenbau Horst Wonka vom gleichnamigen Büro aus Nünschweiler oblag. Beim Ausführen der Asphaltarbeiten muss sich also der Mangel insbesondere im Abschnitt II verstärkt eingestellt haben. Ursachenforschung dafür wollte Wilhelm Vatter nicht betreiben, für ihn zählt vielmehr die Notwendigkeit der Mängelbeseitigung. Die stand in den Abnahmeprotokollen.