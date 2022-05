Feiern landauf, landab : Das Zweibrücker Land feiert in den Mai

Großer Andrang beim Maibaumfest in Contwig (links) und beim Feuerwehrfest in Dellfeld (rechts). Foto: Norbert Schwarz

Contwig/Dellfeld/Wattweiler Gut besuchte Veranstaltungen gab es am Wochenende unter anderem in Contwig, Dellfeld und Wattweiler.

Endlich wieder Geselligkeit, endlich wieder ohne Masken feiern und sogar Tanz in den Mai. Der Rathausvorplatz ist nicht allein für die Contwiger wie in den zurückliegenden Jahren Festplatz gewesen. Gefeiert haben viele zudem bei der Feuerwehr in Dellfeld oder auf dem Weg zum Hengstbacher Blütenfest im Biergarten von Wattweiler, der nunmehr ohne Corona-Auflagen vor dem Sportheim der TuS-Kicker zur kurzen Stippvisite oder dem längeren Verweilen einlud.

Der Maibaum in Contwig ist seit Jahrzehnten mehr als eine Zierde für den Ort und nicht allein die jüngeren Dorfbewohner hatten schon regelrecht „Entzugserscheinungen“, weil sie nicht wie die Jahrzehnte zuvor das traditionelle Maifest in der Nähe des weiß-blauen Baumes feiern konnten. „Das hat bei uns halt Tradition, eine, die wir gern hegen und pflegen, ein Ereignis, das sonst im Jahreswechsel stets von einem Dorfverein organisiert wird“, weiß Bernd Sefrin von der Ortsgemeinde Contwig zu berichten.

Die vielen Diskussionen darüber, dass der Baustellencharakter des Platzes in der Ortsmitte möglicherweise das Aus für das Maibaumfest hätten sein können, waren in den Tagen vor der „Hexennacht“ an Cheforganisator Sefrin ziemlich spurlos vorüber gegangen. „Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellen können, dass wir erfolgreich zu improvisieren wissen. Die Baustelle zwischen dem direkten Rathausvorplatz als Standort für das kleine Festzelt und der Pizzeria Classico hat jedenfalls dem zweitägigen Fest überhaupt keinen Abbruch getan und die Feierlaune in irgendeiner Art und Weise beinträchtigt“. Zu dieser Feststellung kommt auch Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette. „Es ist ausgiebig und lange gefeiert worden. Erfreulich, keine Zwistigkeiten, keine Streitereien nur glückliche, feiernde Bürger und Gäste.“

Neue Bänder wurde mit Hilfe von Kran-Hüther aus Zweibrücken am Zunftbaum befestigt. Der Firmen-Junior besorgte dies und trat dabei in die väterlichen Fußstapfen. Seniorchef Günter Hüther sorgte derweil als Bandleader mit seinen Mannen von Celebrate music 4 you für eine großartige Stimmung im kleinen Festzelt, wo sich viele endlich wieder einem Tanzvergnügen hingaben. Dem FCK-Fanclub Höllenfeuer aus Contwig war zum diesjährigen Maibaumfest die Bewirtung der Gäste zuteil geworden und Andreas Brill versicherte von der vielen Arbeit noch ganz geschafft: „Das hat wieder wirklich viel Spaß gemacht sich dafür ins Zeug zu legen, dass wir in Contwig unser beliebtes Maibaumfest feiern konnten!“ Am Sonntag ging es mit einem zünftigen Frühschoppen los, knusprige Brandhendl sind zum Mittagstisch eine Bereicherung gewesen und erst in den späten Abendstunden gingen die Festlichter aus.

Ähnlich die Feierlaune bei der Dellfelder Feuerwehr, die in der Dorfmitte beim Gerätehaus die Fahrzeuge auf der Dorfstraße zwischenparkte, damit es genügend Platz zum Feiern gab . Für die vielen Maiwanderer ist dieses Fest ebenso wie der originelle Biergarten ein Anziehungspunkt gewesen, welchen die zahlreichen Helfer des TuS Wattweiler auf dem Sportheim-Vorplatz zu organisieren wussten.

Maifeste im Zweibrücker Land Foto: Norbert Schwarz

In Wattweiler wurde das Blütenfest gefeiert. Foto: Norbert Schwarz