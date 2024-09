Führungswechsel FDP Thaleischweiler-Wallhalben blickt optimistisch nach vorn

So könne man „positiv in die Zukunft blicken“, meinte Christine Franzreb, und war zuversichtlich, dass auch künftig „mit guten Ideen“ überzeugt werden könne, zumal man sich nunmehr in einer Koalition mit der CDU und der FWG befinde und damit über insgesamt 25 der 32 Ratsmandate verfüge. Maria Weber fügte hinzu, dass die nur noch siebenköpfige SPD-Fraktion schon in der konstituierenden Sitzung mehrmals spüren musste, dass die „keine Chancen mehr“ habe, sich durchzusetzen. Die dadurch sich ergebende „Frustration“ auf dieser Seite sei spürbar geworden.