Kommunalwahl 2024 Rainer Hohn sagt Kreiskoalition den Kampf an

Der Grund: Das Aufkündigen der Koalition mit der SPD auf Kreisebene ein Jahr vor der Kommunalwahl, die jetzt am 9. Juni stattfindet, war nicht Reinhold Hohns Ding. Als am Dienstagabend in Kuchems Brauhaus in Pirmasens die Liberalen des Kreisverbandes die Kandidatenliste für den Kreistag zur Wahl vorstellten, machte der Hornbacher Stadtbürgermeister auch in seinem Rechenschaftsbericht als FDP-Fraktionssprecher von Anfang an klar: „Ich habe versprochen, im neu zu wählenden Kreistag die Mehrheit der aktuellen Koalition zu brechen. Deshalb trete ich nochmals an!“