Von Labachnach Wallhalben Fast 50 Reiter und Kutschen bei Bruder-Konrad-Ritt

Nicht einen Deut büsste der traditionelle Bruder-Konrad-Ritt ein. Viele Schaulustige säumten bereits die Wegstrecke vom Gotteshaus in Labach bis hinunter auf den Ochsenberg in Wallhalben, wo Pfarrer Bernhard Selinger den Festgottesdienst zelebrierte. Mit fast 50 Einzelreiterinnen und Reitern wie Kutschengespannen ist auch dieses Jahr die Teilnehmer überschaubar, dennoch sehr zufriedenstellend gewesen. In einem Kutschengespann hatte Kaplan Anthony Anchuri Platz genommen und in der Monstranz die Reliquien des Heiligen segnend mitgeführt.