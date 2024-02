Party im Dorfgemeinschaftshaus Mit dem Narrenschiff durch Neptuns Reich

Dem wusste der jüngste Nachwuchs, die Kindergruppe „Klitzeklein“, mit ihrer überzeugenden Tanzdarbietung eine eindrucksvolle Fortsetzung auf der Bühne zu geben, was prompt zu einer weiteren Stimmungssteigerung im Saal beitrug. Wer glaubte, die Kicker vom kleinen FCK tummeln sich nur auf dem grünen Rasen, der sah sich bei dieser großartigen Narrenschau glatt getäuscht, denn die Kicker von einst gaben ein mehr als überzeugendes Debüt als Synchronschwimmer und heimsten dafür auch tosenden Beifall beim Saalpublikum ein. Stimmungslieder des „Steenhauser-Shantychores“ sind im abwechslungsreichen Narrenprogramm ebenso bunte Tupfer gewesen wie die Büttenbeiträge, mit welchen die Redner und Rednerinnen die Narrenschar erfreuten, etwa Emilia Zinnecker und Fiona Ehlert, die als „Oma und Opa“ auftraten und damit zugleich bewiesen, wie gut es um den närrischen Nachwuchs in „Steenhausen“ bestellt ist. Großartig zudem das Finale, welches auch diesmal das Männerballett einleitete. Klar doch, passend nicht mit Strapsen und Frauenperücken, nein, vielmehr voll und ganz vom närrischen geleitet Motto als Rettungsschwimmer. Dabei verwandelten sie die Steenhauser Narrhalla in ein wahres Tollhaus.