Funkstille in Winterbach Zum Email-Schreiben in den Supermarkt

Sollte die Telekom diesmal Wort halten, dann wäre zumindest die volle Mobilität wieder gegeben. Danach, daran hat das Ehepaar Wolf aus Winterbach allergrößtes Interesse, könnte der gesamte Vorgang aufgearbeitet werden. Schließlich handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Anlieger aus der Schulstraße in Rosenkopf wurde gleichfalls über Wochen einfach „abgeschnitten“ und nicht zurück ins Netz gebracht. Weder per Telefon noch in sonstiger Art und Weise. Durch einen Bericht des Pfälzischen Merkur klappte es auch in Rosenkopf hurtig schnell.