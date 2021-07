Bei Wallhalben : Familie bei Unfall verletzt

Wallhalben Die Fahrerin und ihre zwei Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

(red) Am Dienstagmorgen ist es in Wallhalben auf der L 469 zu einem größeren Unfall gekommen. Ein 32 Jahre alter Lkw-Fahrer war nach Polizeiangaben aus Richtung Winterbach kommend in Fahrtrichtung Wallhalben gefahren. In einer Rechtskurve kam er in Folge unangepasster Geschwindigkeit nach links von seiner Fahrspur ab und rammte einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden BMW. In diesem Fahrzeug befand sich eine Familie mit zwei Kindern von einem und fünf Jahren. Diese erlitten durch den Aufprall Schnittverletzungen durch umherfliegendes Glas und eine Gehirnerschütterung. Die Mutter und Fahrerin des Autos musste wegen eines Schocks ebenfalls behandelt werden. Alle Drei wurden mittels Rettungswagen in die Klinik nach Homburg verbracht.