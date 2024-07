Jubiläum Immer ein offenes Ohr für die Kunden

Neben dem Einkauf bleibt meist noch ein offenes Ohr für das, was manchen Gesprächspartner bedrückt oder erfreut. Evi Mayer kann zuhören, mit einem guten Wort vielleicht einen neuen Anstoß zu diesem und jenem geben, dabei aber stets den gebotenen Abstand halten. Ebenso, wie es der geschulten Verkäuferin im Fleischereiwesen gut zu Gesicht steht. Weiblein und Männlein finden in der „guten Verkaufsseele“ den passenden Gegenpool und gerade, als Corona die Menschen allgegenwärtig plagte, wunderte sich Evi Mayer selbst darüber, dass sich beim Markttag in Blieskastel meist riesige Menschenschlangen vor dem Verkaufsmobil bildeten. „Wem Abstand unn awwer a, um noch ebbes los se werre!“