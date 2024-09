Chorwochenende in Großsteinhausen Deutsch-französische Chorfreundschaft

Die Freundschaft und das gegenseitige Interesse der 26 Franzosen und gut 20 Deutschen reicht weit über die Singgemeinschaft hinaus. „Wir haben gemeinsame Ausflüge unternommen, etwa ins Elsass nach Colmar oder zum Kaffeetrinken in den Garten Rücker in Zweibrücken“, erinnert Christa Haarlos an schöne Erlebnisse.