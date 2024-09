Waldwirtschaft in Mauschbach Lokale Brennholzwünsche haben Vorrang

Bernhard Krippleben betonte im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur das gute Einvernehmen mit der zuständigen Forstbeamtin Martina Jäger. Krippleben: „Beim Flugplatzbau Zweibrücken durch die Stationierungsstreitkräfte damals haben wir den größten Teil an Waldfläche verloren, inzwischen konnten wir wieder Gelände zurückerwerben, was der Gemeinde auf keinen Fall Nachteile einbrachte. Unser überschaubarer Gemeindewald ist kein Zuschussbetrieb“, so Krippleben der hierbei vor allem betonte, dass viele Mauschbacher wie in der Vergangenheit auch, ihren jährlichen Brennholzbedarf direkt im Gemeindewald jährlich decken können. Darauf würden die Ratsmitglieder wie auch der Ortsbürgermeister selbst allergrößten Wert legen und diese Forderung werde auch immer wieder von den Bürgern vorgetragen – was durchaus nachvollziehbar sei, für ihn wie die Mitglieder des Ortsgemeinderates. „Bevor wir Holz an Unternehmen verkaufen, muss der Brennholzbedarf für die Abnehmer vor Ort gesichert sein!“