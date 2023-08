Kita Apfelbäumchen Erweiterung im Baukasten-Prinzip

Im tschechischen Zlin in Ostmähren fertigt der Zeppelin-Konzern die fertigen Module für die Kindergartenerweiterung in Reifenberg. 1600 Kilometer einfache Anreisestrecke haben die Tieflader des tschechischen Transportunternehmens Sits hinter sich, bis sie in Reifenberg ankommen und ihrer beiden Module in Huckepack entlastet werden.