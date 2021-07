Grillhütte Großsteinhausen : Einfach mal Party machen

Beim ersten Grillhüttenfest im Hochseiterswald ließ es sich schon zünftig feiern. Foto: Norbert Schwarz

Großsteinhausen Großsteinhausen hat am Wochenende sein erstes Grillhütten-Fest begangen.

Erst im Herbst soll baulich bei der Grillhütte in Großsteinhausen alles fix und fertig sein, doch schon jetzt hat die Gemeindeeinrichtung sozusagen die „Feuertaufe“ bestanden. Für zwei Tage am letzten Wochenende feierten die Bürger des Ortes mit einem kleineren Kreis von Gästen aus den Nachbargemeinden ein erstes „Grillhütten-Fest“. Der Grund: Nach soviel Corona-Stress ist den Großsteinhausern einfach danach gewesen. Zumal an diesem Wochenende unter „normalen Umständen“ ein Großteil das längst legendäre Großsteinhauser Dorffest gefeiert hätte.

Die Grillhütte steht, die Küche ist eingerichtet (wir berichteten), was noch in Arbeit ist, wird in den nächsten Monaten erledigt, sagt Ortsbsürgermeister Volker Schmitt, der zugleich geborener Vorsitzender des Dorfvereins „Großsteinhausen aktiv“ ist, welcher jetzt auch die Verantwortung beim ersten Grillhüttenfest übernahm.

Streng natürlich unter den Vorgaben der Corona-Pandemie. Hätte die beispielsweise nicht ein Feiern im Freien erlaubt, wäre kurzfristig eine Absage die Folge gewesen. Doch Ortsbeigeordneter Philipp Ziehl, selbst Kreisbeamter, versicherte voller Überzeugung: „Wir beachten selbstverständlich die Bestimmungen, legen größten Wert auf das Einhalten der Hygienevorschriften und haben auch, ganz in Gegensatz zum sonst üblichen Dorffestfeiern, keine Werbung für dieses erste Grillhüttenfest gemacht.“

Sich mal die Hütte von allen Seiten ansehen, mal schauen, wie die Abläufe sind, wenn Betrieb herrscht, das sei mit eine Intention für das Fest gewesen, stellt Volker Schmitt fest und bestätigt bei der Gelegenheit nochmals, dass Corona mit seinen Folgen für die Bevölkerung und Vereine auch dieses langersehnte Bauprojekt arg gebeutelt habe. „Wir wären sicher mit allem fertig, hätte alles normal laufen können“, sagt Volker Schmitt und bekommt ein Lächeln ins Gesicht, wenn er auf die Mitarbeit aus der Bürgerschaft zu sprechen kommt.

Mehr als 1500 Helferstunden seien schon verzeichnet, bei den Restarbeiten kämen weitere dazu. Was dringend fehlt ist die Toilettenanlage, welche sich im Augenblick im Bau befindet und die während der beiden Festtage mit einer mobilen Toilettenanlage ersetzt wurde. Dazu kämen noch Verputz- und Anstricharbeiten, doch Volker Schmitt geht davon aus, dass bis zum Spätherbst hin alles fertig ist und die Einrichtung festlich ihrer Bestimmungen übergeben werden kann.

Das sonntägliche Mittagsmahl des Festveranstalters „Großsteinhausen aktiv“ nahmen viele Dorfbewohner an, das brachte wieder Geld in die Vereinskasse. Großer Zuspruch zudem am Nachmittag bei der Kaffeetafel der Landfrauen. Alles aus dem eigenen Backherd, von den 15 Kuchen und Torten blieb nichts übrig.