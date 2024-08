Übertragung durch Mücken Blauzungenkrankheit erreicht das Zweibrücker Land

Die Kreisverwaltung teilte am 15. August mit: „Am 13. August wurde in zwei schafhaltenden Betrieben im Landkreis Südwestpfalz, in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wallhalben, die Blauzungenkrankheit (BT) verursacht durch den Serotyp-3 amtlich festgestellt.“