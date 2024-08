Zwei Verletzte Gartenparty-Randalierer greift auch Polizei an

Auf dem Weg Richtung Gerhardsbrunn entdeckte ihn die Polizei. Bei er Kontrolle verhielt er sich jedoch äußerst aggressiv und versuchte unvermittelt die Beamten zu treten, so die Polizei. Er konnte jedoch überwältigt werden – was ihn aber nicht daran hinderte die Beamten unentwegt zu beleidigen. Bei dem Einsatz wurden sowohl ein Polizist als auch der Delinquent leicht verletzt. Aufgrund seine Zustands wurde er in eine Klinik nach Kaiserslautern gebracht, berichtet die Polizeiinspektion Landstuhl weiter.