Kommunalwahlen Weitere Wahlergebnisse aus dem Zweibrücker Land

Mehr als 500 Helfer (im Bild einige davon in Hornbach) sind am Wahlsonntag allein bei der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in den 17 Ortschaften aktiv gewesen. Diesen zollte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard für ihren Einsatz allergrößtes Lob. Bis weit in die Nachtstunden hinein mussten sie eine wichtige Arbeit verrichten, das Auszählen der Wählerstimmen. Insbesondere dort, wo neben den Stimmen der Parteien oder Wählergruppen auch noch zusätzlich Personenstimmen vergeben werden konnten, musste mit größter Disziplin gezählt werden. In Zweibrücken-Land klappte alles reibungslos, in den Verbandsgemeinde Hauenstein und Waldfischbach-Burgalben gab es technische Probleme mit PC. Allgemein wurde von Wahlhelfern beklagt, dass nicht genügend Arbeitsgeräte zur Verfügung standen.

Foto: Norbert Schwarz